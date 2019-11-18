РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 ноя. В подмосковных Котельниках завершилась конноспортивная неделя в рамках проекта «Зима в Подмосковье», в соревнованиях приняли участие свыше 300 всадников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Конноспортивная неделя стартовала 10 ноября. Всю неделю в школе олимпийского резерва «Белка» проходили соревнования.

«В конноспортивной неделе приняли участие около 300 всадников самого разного уровня. Соревнования проходили при поддержке главы горокруга Андрея Булгакова и администрации Котельников», – говорится в сообщении.

В завершающий день соревнований, 17 ноября, около 100 человек вышли на боевое поле. Было представлено две программы: «Тест на посадку» для начинающих всадников и манежная езда для более опытных спортсменов.

Прошедшие соревнования стали не просто большим конноспортивным праздником для всех участников, но и позволили сформировать спортивный резерв для дальнейшего участия в официальных чемпионатах.