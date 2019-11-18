РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 ноя. Здание Дома культуры «Белая Дача» в подмосковных Котельниках накануне подсветили фиолетовым в рамках празднования Дня недоношенных детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

17 ноября по всему миру отметили День недоношенных детей. В его рамках на зданиях включают фиолетовую подсветку. Цель данной акции – привлечь внимание населения к серьезной проблеме рождения детей раньше срока.

«В рамках Всемирного дня недоношенных детей на Доме культуры «Белая дача» зажгли фиолетовую подсветку. Присоединившись к акции, Котельники хотят заявить, что каждая семья имеет право на чудо, и желают счастливой и долгой жизни каждому малышу на нашей планете», – говорится в сообщении.