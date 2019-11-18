РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 18 ноя. Полицейские Домодедова раскрыли серию краж из домовладений в микрорайоне Востряково на общую сумму более 220 тысяч рублей, за совершение преступлений арестован приезжий-рецидивист, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть УМВД России по Домодедову поступили заявления от местных жителей о хищениях бытовой техники, украшений, военных наград и медалей из домовладений в микрорайоне Востряково. Сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данных преступлений, им оказался неоднократно судимый 40-летний уроженец одной из республик Средней Азии. Полицейскими установлена причастность задержанного к совершению трех аналогичных преступлений на территории городского округа Домодедово», – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Ему грозит максимальное наказание лишения свободы на срок до 10 лет.

«В отношении задержанного Домодедовским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в материале.