РИАМО - 18 ноя. В столичном метро обновят более 100 тысяч элементов навигации к запуску движения на первых двух Московских центральных диаметрах, уже установили лайтбоксы и нанесли путевые полосы на 16 станциях метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Станции столичного метрополитена активно готовят к запуску МЦД, изначально мы планировали обновить около 60 тысяч (элементов - ред.) навигации, но сейчас, непосредственно перед запуском движения, мы решили увеличить это количество до 100 тысяч штук», - сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

По его словам, это сделано, чтобы упростить путь будущего пассажира МЦД, сделать все, чтобы с первых дней он знал о новых пересадках на МЦД и мог пользоваться новым наземным метро, строя удобные альтернативные маршруты с помощью диаметров.

Также установили лайтбоксы и нанесли путевые полосы на 16 станциях метро, с которых уже скоро можно будет пересесть на станции МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский.

Среди этих станций: «Тимирязевская», «Дмитровская», «Белорусская» Кольцевой и Замоскворецкой линий, «Беговая», «Волоколамская», «Тушинская», «Щукинская», «Рижская», «Римская», «Площадь Ильича», «Царицыно», «Войковская», «Фили», «Печатники» и «Текстильщики».

На следующем этапе установят дополнительные композитные настенные указатели на 18 пересадочных станциях метро, а именно на станциях: «Тимирязевская», «Дмитровская», «Беговая», «Международная», «Славянский бульвар», «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий.

Дополнительные композитные настенные указатели также установят на станциях :«Тушинская», «Щукинская», «Войковская», «Марьина Роща», «Рижская», «Комсомольская» Сокольнической линии, «Комсомольская» Кольцевой линии, «Курская» Кольцевой линии, «Чкаловская», «Текстильщики», «Печатники».

Далее обновят все карты метро на станциях и в подвижном составе, которые заменят на совмещенную схему метро и первых двух диаметров. За неделю до запуска начнут убирать штриховку с указателей, которая сейчас закрывает элементы навигации МЦД.

Запуск первых диаметров запланирован на конец ноября 2019 года. Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее более чем для 4 миллионов жителей Москвы и Московской области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

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