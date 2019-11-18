РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 ноя. Участник Великой Отечественной войны Василий Чихирин из подмосковного Красногорска отметил 100-летний юбилей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

16 ноября от имени главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной с приветственными телеграммами от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, подарками и поздравлениями к долгожителю приехали замглавы администрации округа Игорь Тельбухов и начальник управления по социальным вопросам Эльвира Кавалерская.

«100-летний юбилей отметил красногорский ветеран Василий Чихирин. Чихирин – участник Великой Отечественной войны. Его боевой путь начался с 22 июня 1941 года и завершился последним днем войны. Фронтовая биография Чихирина началась в Киеве, затем боец прошел Белоруссию, Польшу, Германию. Победу старший сержант Чихирин встретил на Эльбе», – говорится в сообщении.

Вековой юбилей Василий Филлипович отметил в кругу большой дружной семьи.

«Желаем долгожителю здоровья, крепких сил и бодрости», – заключается в материале.