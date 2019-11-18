РИАМО - 18 ноя. Подмосковные правоохранители задержали 43-летнего местного жителя и 44-летнего приезжего из ближнего зарубежья, их подозревают в убийстве мужчины в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Труп погибшего нашли 15 ноября в овраге вблизи Борносово в Дмитровском городском округе. У него была зафиксирована травма головы, давность наступления смерти составляла около семи суток

«Предварительно установлено, что 8 ноября 2019 года во дворе одного из домов в селе Подъячево подозреваемые совместно со своим знакомым распивали спиртные напитки. В процессе между мужчинами произошла ссора, в результате которой подозреваемые нанесли своему знакомому множественные удары в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте», - говорится в сообщении.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В ходе допроса 43-летний подозреваемый дал признательные показания. В то же время его знакомый от дачи показаний отказался. Оба на данный момент находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.