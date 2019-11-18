РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 ноя. Первая встреча нового женского клуба «Гармония» прошла на площадке общественной палаты Балашихи, она собрала жительниц в возрасте от 20 до 50 лет, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Целью женского клуба «Гармония» является объединение жительниц Балашихи, которые хотят вести здоровый образ жизни и быть в гармонии с собой.

«Специально для наших занятых дам и бизнесвумен мы подготовили курс занятий в женском клубе «Гармония», которые будут проходить по субботам в удобное для участниц время. Клуб могут посещать женщины разного возраста», – сказала председатель общественной палаты округа Елена Жарова.

За пять недель женщины пройдут бесплатное обследование в Центре здоровья Балашихинской областной больницы, побывают на мастер-классах по приготовлению блюд и позанимаются с персональным фитнес-тренером. Также для участниц проведут встречи с психологом и косметологом.

Жарова добавила, что по окончанию занятий участницы клуба получают членские билеты. Эта привилегия позволит им посещать другие занятия и тематические встречи с интересными спикерами.

Записаться в женский клуб «Гармония» можно по телефонам: +7(495)525-42-89, +7(925)591-40-33, а также отправив письмо на электронную почту: opbalashiha@mail.ru.