РИАМО - 18 ноя. В течение двух недель в Егорьевске и Коломенском округе планируют открыть два современных комплекса по переработке отходов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом регионального правительства. Он напомнил о важности развития экономики, создания рабочих мест, привлечения инвесторов. Об этом на минувшей неделе шла речь в ходе селектора под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Отдельно обсуждалась тема обращения с отходами.

«У нас успешно ведется строительство современных КПО, в течение ближайшей пары недель мы откроем два современных комплекса в Коломенском округе и Егорьевске. Но прежде мы закроем два мусорных полигона «Воловичи» в Коломенском (округе - ред.) и «Егорьевский». Об этом мы договаривались с жителями и свое обещание обязательно выполним», — сказал Воробьев.

Правительство Московской области последовательно решает проблему старых мусорных полигонов. За последние годы уже закрыто больше половины свалок, продолжают временно функционировать лишь 15 полигонов, 12 из них к 2030 году будут закрыты, а три полигона будут модернизированы в современные КПО.