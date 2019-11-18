РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 ноя. Свыше 100 спортсменов приняли участие в кубке по флорболу в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщил начальник теруправления Нахабино Борис Соловьев.
«Провели 16 ноября открытый кубок Нахабина по флорболу. Турнир объединил более 100 спортсменов из разных городов», – написал Соловьев в своем Instagram-аккаунте.
Он отметил, что местная команда завоевала третье место.
Флорбол – одна из разновидностей хоккея с мячом. Этот вид спорта адаптирован для игры в зале.
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