РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 ноя. В подмосковных Люберцах проведут проверку работы пропускных систем образовательных учреждений, сообщил в понедельник на оперативном совещании замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.

«В связи с тем, что в Амурской области произошел несчастный случай в образовательном учреждении, необходимо инициировать проверки во всех образовательных учреждениях, в том числе и дошкольных, по пропускной системе и всего, что касается безопасности. График мы проработем», – сказал Разгуляев.

Глава городского округа Владимир Ружицкий попросил первого заместителя Ирину Назарьеву возглавить данную работу. Работа будет проводиться совместно с управлением образованием администрации Люберец, отделом внутренних дел и отделом вневедомственной охраны.

По словам Назарьевой, первое установочное совещание по данной теме запланировано на 19 ноября.