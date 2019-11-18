РИАМО - 18 ноя. Пятнадцать объектов общей площадью более 1 миллиона квадратных метров строят на территории бывшего завода АМО «ЗИЛ» в Москве, в частности, ведется строительство жилого комплекса «Зиларт», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Всего на этой территории за счет инвесторов возведено уже 18 объектов, среди которых: спортивный комплекс «Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой», многофункциональный спорткомплекс <...>, недавно переименованный в «ЦСКА Арену», где свои домашние матчи проводит действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги - московский ЦСКА», - сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, также здесь находится самая большая в России школа с детским технопарком «Кванториум», где школьники могут углубленно изучать естественные и инженерные науки.

Левкин отметил, что ведется строительство жилого комплекса «Зиларт», уже завершают возведение фундамента и обустройство подземных этажей дома №16, который состоит из четырех корпусов переменной этажности, объединенных общим стилобатом. В нем разместятся коммерческие и торговые помещения.

В 2019 году на территориях промзон планируется ввести в эксплуатацию 5,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,8 миллиона квадратных метров жилья.