РИАМО - 18 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил транспортному блоку внимательно следить за выполнением работ на переезде в Балашихе и по расширению Зенинского шоссе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства Московской области.

«Я также прошу наш транспортный блок внимательно следить за завершением строительства переезда в Балашихе, он уже практически готов, а также Зенинского шоссе, которое расширяют. Все эти работы мы должны завершить в текущем календарном году», — сказал Воробьев.

Ранее строительство транспортной развязки на Зенинском шоссе в Люберцах завершили на 50%. Запуск рабочего движения по развязке запланирован на декабрь. Общая протяженность нового объекта составит почти 1,1 километра с перспективной пропускной способностью 17 тысяч автомобилей в сутки.