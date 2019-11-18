РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 ноя. Бесплатный спектакль «Можно просто Рита» в рамках проекта «Активное долголетие» пройдет в Котельниках 30 ноября, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Тридцатого ноября в 17:00 в Доме культуры «Силикат» горокруга Котельники в рамках программы «Активное долголетие» пройдет спектакль «Можно просто Рита» от театра-студии «Энтузиаст». Он организован культурным комплексом «Котельники» и региональной общественной организацией «РосМолСпорт Московской области» под патронажем главы горокруга Андрея Булгакова и совета депутатов муниципалитета», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что организаторы приглашают всех желающих посетить спектакль. Вход свободный.

По сюжету, инженера-конструктора мама упрекают статусом холостяка, и он решает сделать предложение своей единственной подруге. Но случайное знакомство с другой женщиной меняет его планы.