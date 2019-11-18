РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. Управляющая компания МУП «ЖПЭТ №2» из Подольска вошла в семерку лучших предприятий по ведению финансово-хозяйственной деятельности в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Муниципальное унитарное предприятие «Жилищный производственно-эксплуатационный трест №2» городского округа Подольск стало одним из 7 лучших муниципальных унитарных предприятий по ведению финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году, показавших стабильность. Данный рейтинг был составлен по результатам аудиторской проверки деятельности муниципальных предприятий министерством имущественных отношений Московской области», – говорится в сообщении.

Работа по повышению эффективности управления муниципальным имуществом является одним из главных направлений деятельности хозяйствующих субъектов. В Подмосковье деятельность ведется по двум направлениям: сокращение неэффективных ГУП и МУП, контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью.

Цель таких проверок предприятий и хозобществ – найти слабые места и избежать риска банкротства в будущем, а также дать представление органам местного самоуправления о реальном положении дел в МУПах.