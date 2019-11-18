РИАМО - 18 ноя. Московские полицейские задержали подозреваемого в нанесении побоев школьнице, инцидент произошел на Отрадной улице, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В полицию поступило сообщение от жительницы столицы, которая рассказала, что на детской площадке, расположенной на Отрадной улице, неизвестный гражданин нанес ее дочери телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Молодой человек нанес палкой несколько ударов несовершеннолетней девочке и ее подруге, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Школьница обратилась в больницу для оказания помощи. Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.