РИАМО - 18 ноя. Жительница подмосковного Серпухова, победительница всероссийских соревнований «киборгов» Маргарита Грачева рассказала, что обнаружила у своего бионического протеза неожиданное свойство, которое удивило даже медиков.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Рита перечислила все плюсы и минусы искусственной руки – и того, и другого набралось немало. Тем не менее минусов оказалось больше.

«Протез - это помощник, но он никогда не заменит руку. Минус - протезы не сенсорные (у меня, правда, какая-то аномалия и на мой протез реагируют экраны. Но это странно, даже сотрудники протезной клиники Ottobock были удивлены)», - написала девушка.

Еще протез нельзя мочить – ни в ванной, ни под дождем. Срок службы изделия составляет всего 3-5 лет, при этом стоимость протеза зашкаливает. Например, серпуховчанке сделали искусственную руку за 4 миллиона рублей.

Кроме того, протез уступает живой руке по ряду других параметров, например, он не имеет чувствительности и позволяет делать всего восемь хватов, когда у руки их больше ста.

Плюсами бионического протеза руки Маргарита называла нечувствительность к травмам, например, укусам кота или ожогам от горячей кружки. Также девушка в шутку заметила, что теперь может экономить на маникюре и варежках.

«Конечно, сейчас я хорошо научилась пользоваться протезами и люблю их, они мои друзья, на них ложится огромная нагрузка в моих повседневных делах. Но как же я скучаю по здоровым рукам...» - заключила Грачева.

Жизнь Маргариты Грачевой кардинально изменилась в декабре 2017 года. Тогда муж Дмитрий Грачев вывез ее в лес и в порыве ревности отрубил девушке обе руки. Медики спасли одну кисть, а вместо второй у Риты теперь бионический протез. Изувер получил 14 лет колонии. Девушка нашла в себе силы жить дальше и воспитывать двоих сыновей.