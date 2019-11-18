РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 ноя. 170 шахматистов в возрасте от 4 до 82 лет стали участниками открытого российско-германского турнира «Золотая ладья» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Российско-германский открытый шахматный турнир городов-побратимов «Золотая ладья» прошел во Дворце культуры «Подмосковье» 17 ноября.

«В открытом турнире участвовали 170 шахматистов из 14 российских и трех немецких городов. Самому старшему участнику турнира – 82 года, младшему – 4», – говорится в сообщении.

Было разыграно 11 комплектов наград в шести возрастных группах, определены призеры и победители турнира.

«Города – участники соревнований были представлены достаточно сильными спортсменами. Например, от Владимира и Новосибирска играли два мастера спорта международного класса. Турнир классифицирован FIDE и, соответственно, внесен в официальный календарь игр федерации», – сказал судья соревнований, мастер спорта по шахматам, национальный арбитр FIDE Александр Буякевич.

Победителей открытого турнира – второй части проекта «Российско-германский шахматный турнир городов-побратимов «Золотая ладья» – наградили дипломами и денежными призами.