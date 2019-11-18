РИАМО - 18 ноя. «Почта России» выступила партнером форума «Мой бизнес» в Подмосковье, компанию на мероприятии представила директор управления федеральной почтовой связи Московской области Надежда Бабичева, которая рассказала о цифровой трансформации предприятия и новых возможностях, которые открывает «Почта России» для предпринимателей региона, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Форум «Мой бизнес» собрал в доме правительства Московской области представителей бизнеса, профильных министерств и ведомств, руководителей крупных федеральных компаний и ведущих экспертов по развитию бизнеса. Всего в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек.

«Сегодня «Почта России» - это крупнейший в стране логистический оператор, активно развивающий современные цифровые услуги. В режиме динамично растущего рынка электронной коммерции «Почта России» постоянно расширяет свои сервисы и готова предоставить не только крупным бизнес-игрокам, но и начинающим предпринимателям полное сопровождение», — говорится в сообщении.

Как отметила Бабичева, «Почта России» сегодня оказывает услуги от приема грузов, их хранения, обработки, управления остатками, сортировки, упаковки и транспортировки до доставки в любом удобном для конечного покупателя формате по всей России.

«Способ доставки можно выбрать как в режиме онлайн, так и подключиться к сервисам почты», — подчеркнула Бабичева.

Комплексная работа по развитию логистической системы, оптимизации процессов и модернизации инфраструктуры позволила сегодня сократить официальные сроки доставки посылок вдвое. С 15 ноября время посылки в пути для большинства жителей России составляет не более двух дней. Заказы, отправленные из Москвы в ряд крупнейших городов Московской области (Балашиху, Подольск, Химки, Королев, Мытищи и так далее) будут на месте уже через через день.

Сейчас в Подмосковье работают крупнейшие в Европе логистические центры, которые способны обрабатывать порядка шести миллионов отправлений в сутки. Развитая маршрутная сеть позволяет максимально быстро доставлять посылки не только по стране, но и по миру.

Кроме того, развиваются цифровые сервисы, позволяющие оформить и оплатить отправления через дистанционные каналы. Услуга предзаполненной и предоплаченной посылки оказалась востребованной у малого бизнеса.