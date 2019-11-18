РИАМО - 18 ноя. Столичная полиция выясняет обстоятельства сильного избиения молодого мужчины на улице Сущевский вал, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 17 ноября медики сообщили в полицию о госпитализации 29-летнего мужчины. Скорая забрала его с улицы Сущевский вал.

«Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома правой височной области, ушиб спинки носа, параорбитальная гематома. Обстоятельства не известны», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас пострадавший находится в нейрохирургическом отделении. По факту произошедшего проводится проверка.