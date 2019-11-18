РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 ноя. В подмосковных Мытищах 21 ноября пройдет Кубок КВН главы городского округа, мероприятие пройдет в МБУ «Дворец молодежи», сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Уважаемые любители КВН! 21 ноября в 18:30 во Дворце молодежи состоится Кубок главы городского округа Мытищи. Ждем абсолютно каждого жителя Мытищ, их друзей и родных на нашей игре, где все эти команды сразятся за главный приз и проход в финал», – говорится в сообщении.

В мероприятии примет участие больше десятка новых команд из Мытищ, Москвы, Владимира, Ангарска и других городов, которые до этого не появлялись на мытищинской сцене.

Кубок главы округа по КВН состоится 21 ноября в 18:30 по адресу: Мытищи, улица Силикатная, 12 в МБУ «Дворец молодежи». Вход свободный. Телефон для справок: 8(498)687-26-55.