РИАМО - 18 ноя. С 20 по 23 ноября прогнозируется рекордно высокое атмосферное давление на территории Москвы, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Получается, что вся Москва, где-то с 20 по 23 число, может быть и четыре дня с рекордно высоким давлением. У нас прогнозируется 760-769 миллиметров ртутного столба. Рекорды у нас 755-767 миллиметров ртутного столба», - сказала Макарова.

По ее словам, текущие рекорды датированы 2008 и 1965 годами.