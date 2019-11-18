РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 ноя. Вторую очередь Братцевского парка возле храма Архангела Михаила в деревне Путилково подмосковного Красногорска открыли в понедельник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Хочу вас поздравить с открытием второй очереди прихрамовой территории парка. Вы знаете, как тяжело давалось строительство этого парка. Но благодаря поддержке руководства нашего округа мы продолжаем и дальше осваивать эту зону. Это здорово! Здесь всегда много жителей. Приходят мамы с маленькими детишками, школьники, ветераны», – сказал начальник теруправления Отрадненское Владимир Цуканов.

Он отметил, что парковая зона появилась во многом благодаря активности жителей. Инициативная группа контролировала строительство парка на всех этапах.

«В рамках второго этапа благоустройства Братцевского парка провели линию уличного освещения – 13 опор со светильниками, установили 11 уличных диванов и столько же урн, устроили пешеходную дорожку со смешанным покрытием. Цена контракта составила более 8,9 миллиона рублей», – добавил Цуканов.

Со словами благодарности он обратился к подрядчику, ООО «ЭкоГород», а также к настоятелю храма Сергию Чеснокову, стараниями которого при помощи волонтеров в парке был благоустроен святой источник.

«В этом году был довольно сложный этап. Пришлось преодолевать сложный рельеф, делать спуск вниз, в лесу пройти деревянным настилом», – отметил представитель инициативной группы жителей Павел Быченков.

По его словам, жители надеются, что благоустройство будет продолжено, и парк продлится до реки с приведенной в порядок прибрежной зоной.

«Хотелось бы еще сделать спортивную зону для подростков – скейтпарк или волейбольную площадку, чего нам не хватает», – добавил Быченков.