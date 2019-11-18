РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 ноя. В отношении застройщика ЖК «Опалиха Парк» в подмосковном Красногорске могут инициировать процедуру банкротства, сообщвется на официальном сайте администрации горокруга.

Заместитель главы администрации городского округа Красногорск по архитектуре и строительству Дмитрий Петрухин встретился в администрации с участниками долевого строительства ЖК «Опалиха Парк». В мероприятии также приняли участие представители Красногорской городской прокуратуры, отдела надзора за строительством №2 Главного управления государственного строительного надзора Московской области и компании-застройщика ООО «Авест».

«В связи с тем, что со стороны компании-застройщика ООО «Авест» в течение длительного времени не предпринимаются действия по дострою объекта, администрацией горокруга Красногорск принято решение о рассмотрении возможности инициирования процедуры банкротства ООО «Авест» в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении.

Данное решение поддержали большинство присутствовавших на встрече участников долевого строительства объекта.

ЖК «Опалиха Парк» представляет собой комплекс 5-8-этажных жилых домов с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными нежилыми помещениями на территории малоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства (корпуса 1, 2, 3, 4 и 5) по адресу: город Красногорск, микрорайон Опалиха.

«Срок действия разрешения на строительство объекта, выданного администрацией городского поселения Красногорск от 25 марта 2014 года №RU50505102-442, продлен министерством строительного комплекса Московской области до 30 марта 2020 года», – заключается в материале.