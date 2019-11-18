РИАМО - 18 ноя. Мужчина попал в столичную больницу с огнестрельными ранениями после конфликта с посетителями ночного клуба на Новом Арбате, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 17 ноября медики сообщили в ОМВД России по району Арбат о госпитализации мужчины 1989 года рождения с огнестрельными ранениями грудной клетки.

«Установлено, что мужчина проводил время в ночном клубе, где у него возник конфликт с другими посетителями. Выйдя из клуба, неизвестные, предположительно из травматического оружия, произвели несколько выстрелов в сторону мужчины, тем самым нанесли ему телесные повреждения», - сказал собеседник агентства.

В спину пострадавшему выстрелили не менее трех раз. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.