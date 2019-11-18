РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 ноя. Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в Королеве, полицейские передали ее родителям, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Светлана Мызина ушла из дома днем 17 ноября, долго не выходила на связь с мамой. 18 ноября в 4:00 родители написали заявление в полицию.

«Светлану Мызину обнаружили в одной из квартир города. Никаких противоправных действий в отношении нее не производилась, девочка передана родителям», – сказала Еруновская.

С родителями и девочкой проведена профилактическая беседа.