РИАМО - 18 ноя. Музей Победы на Поклонной горе в Москве подготовил спецпрограмму ко Дню матери, который в этом году отмечается 24 ноября, в этот день вход в музей будет бесплатным для всех мам с несовершеннолетними детьми, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этот день в музее Победы вспомнят подвиг солдатских матерей, которые трудились в тылу в военные годы и ожидали вестей от своих сыновей с фронта. На экскурсиях гостям музея также расскажут о защитницах блокадного Ленинграда, известных партизанках и медсестрах. Туры пройдут по экспозиции «Подвиг армии» и диорамному комплексу», — сказал сотрудник пресс-службы музея.

Экскурсии начнутся в 12:00 и 16:00, принять участие в них смогут все желающие. В 14:00 в Зале полководцев состоится выступление юных артистов детского музыкального театра «Домисолька». Ребята исполнят песни, посвященные матерям и войне.

Кроме того, с 14:00 до 17:00 в Зале славы пройдет мастер-класс по рисованию. В 18:00 в кинозале «Конев» можно будет посмотреть на большом экране классику советского кино — художественный фильм «Баллада о солдате» режиссера Григория Чухрая.

Чтобы пройти в музей Победы бесплатно, матерям нужно будет предоставить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также можно предъявить удостоверение многодетной семьи. Для удобства посетителей от главного здания музея до станции метро «Парк Победы» в этот день каждые полчаса с 10:00 до 20:30 будут ходить бесплатные автобусы.

В России День матери отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября. В этот день в Москве проходит множество тематических мероприятий.