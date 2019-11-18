РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска проиграл в матче КХЛ на выезде нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:6, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между клубами «Витязь» и «Торпедо» проходил в Нижнем Новгороде 17 ноября в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Выигрывая 2:0, подмосковная дружина заставляет поверить: матч развивается по нашему сценарию. Однако «витязи» пропускают пять подряд шайб в меньшинстве, упуская нити игры. Итак, начало матча было за нашей дружиной: на 5-й минуте Евгений Монс выкатывает на Андрея Тихомирова и поражает ворота «Торпедо» броском под перекладину – 1:0! Едва игра переходит экватор, как все меняется. «Торпедо» забивает пять шайб подряд в большинстве! Итог матча – 6:2 в пользу «Торпедо», – говорится в сообщении.

Всего данный матч в этот день посмотрели 5,5 тысячи зрителей. Главными судьями были Виктор Гашилов и Евгений Ромасько.