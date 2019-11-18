РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 ноя. В подмосковных Люберцах задержали мужчину по подозрению в телефонном мошенничестве, войдя в доверие к пенсионерке он похитил с ее банковской карты около 2 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Неизвестный позвонил пожилой жительнице Калининградской области и представился менеджером интернет-магазина. Так как пенсионерка часто заказывала товары по почте, звонивший убедил ее в необходимости оформить банковскую карту для удобства оплаты покупок. Когда новая карта была выпущена, злоумышленник поменял ПИН-код, переадресовал услугу СМС-уведомлений и перевел на нее сбережения со всех счетов потерпевшей в размере около 2 миллионов рублей.

«Полицейским удалось установить его личность. Подозреваемый был задержан в подмосковном городе Люберцы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый доставлен в Калининград, где по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

При совершении противоправных действий мужчина соблюдал меры конспирации. Он проводил операции через онлайн-банк, выезжая на автомобиле в соседний регион, а обналичил денежные средства в Краснодарском крае. Кроме того, фигурант скрывал свое лицо под шарфом, а мобильные телефоны, которыми он пользовался, были зарегистрированы на подставных лиц.

«В ходе обысков изъято 13 мобильных телефонов, банковские и сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, а также автомобиль. Предварительное расследование продолжается», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.