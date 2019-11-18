Практически в каждом многоквартирном доме в Московском регионе есть доски с объявлениями, но далеко не всегда на них размещается полезная информация, как того требует законодательство. Как попадает под стекло назойливая реклама, может ли УК ставить рекламные объявления без ведома жителей, самое главное, куда должны уходить деньги от рекламы на щитах, выяснял обозреватель РИАМО.

Шубы вместо тарифов

Ольга Степанцова перебралась в Электросталь два года назад, но до сих пор не может добиться от управляющей компании внятного ответа: почему вместо полезной информации на доске объявлений регулярно красуется реклама салона шуб, интернет-провайдера и турагентства.

«Понятно, что под стеклом эти объявления появляются не бесплатно. Но кто решает, какой рекламе быть и почему деньги за нее не «капают» на счет нашего дома? Подъезды в доме требуют ремонта, а деньги за рекламу тем временем идут неизвестно куда», – возмущается Ольга.

Москвичка Анна Кравцова столкнулась с той же проблемой: рекламные листовки на информационном стенде ее многоквартирного дома размещают прямо поверх бланков с нужной информацией от управляющей компании.

«Телефоны служб днем с огнем не найдешь, зато про спа-центр и распродажи в мебельном магазине нас информируют регулярно», – жалуется она.

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Только с позволения жителей

© сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Рекламные объявления на официальных информационных досках в домах могут присутствовать, но появляться там они должны с только позволения жителей, отмечает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй.

«Этот вопрос регулирует Жилищный кодекс РФ, статья 44-я, часть 2, пункт 3», - уточняет она.

Согласно закону, только собственники имеют право на «принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме».

Как отмечает юрист, очень часто управляющие компании игнорируют необходимость спрашивать мнение жителей. Договорившись о рекламе с рекламодателем, недобросовестная УК не считает нужным ставить жильцов в известность.

«Важно понимать, что стены подъезда и дома являются общим имуществом собственников квартир. Чтобы опубликовать там рекламу, необходимо получить разрешение жителей. Для этого необходимо провести собрание собственников квартир. Сказать «да» на голосовании должны не менее 2/3 собственников», – объясняет Зуй.

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За незаконную рекламу – штраф

Собственники жилья имеют полное право обратиться в управляющую компанию с требованием ознакомиться с договором УК и рекламодателя. Именно там прописана стоимость рекламных услуг. Если же договора не существует, или сам стенд с объявлениями установлен самовольно, это является административным правонарушением, а нарушителю грозит штраф.

Согласно КоАП РФ, установка или эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а также установка или эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента влекут за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей. Сумма штрафа для должностных лиц составляет от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Прибыль от рекламы должна идти на нужды дома, об этом управляющая компания должна составить подробный отчет. Кстати, жильцы вправе решать, что именно рекламировать на доске в их подъезде. Объявления от самих жителей тоже имеют право на жизнь под официальным стеклом информационной доски», - рассказала Ирина Зуй.

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Какая информация должна быть на стенде

Согласно постановлению Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», доски объявлений должны содержать следующую информацию:

– сведения об исполнителе – наименование, место нахождения (адрес его постоянно действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим работы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

– адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы исполнителя;

– размеры тарифов (цен) на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых актов, которыми они установлены;

– сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд;

– наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориальных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил, и другую полезную информацию.

Однако на практике из этой информации на рекламных стендах указывается лишь часть, либо она отсутствует вовсе.

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Как убрать незаконные щиты

Если управляющая компания отказывается предоставить договоры с рекламодателями и скрывает суммы, полученные за рекламу, собственники жилья вправе обратиться с жалобами в Государственную жилищную инспекцию города Москвы или Московской области соответственно.

Так, в прошлом году «Гражданский контроль ЮЗАО» провел независимое расследование законности размещения рекламы на информационных стендах в зоне подъездов в районе Бутово.

Активисты сделали запросы в префектуру, прокуратуру, мэрию, Мосжилинспекцию. Как выяснилось, разрешения на размещение щитов у управляющей компании не было. Жильцы не смогли выяснить, куда именно уходили деньги от рекламы на стендах. Тем не менее, в Мосжилинспекции после жалобы активистов признали щиты незаконными и обязали УК их снять. Вскоре рекламные щиты в домах были убраны.