РИАМО - 18 ноя. Опубликована «Карта туристических рисков», согласно которой Ливия и Сомали будут самыми опасными местами в мире в 2020 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Интерактивная «Карта туристических рисков» показывает государства, где путешественники, вероятно, будут иметь проблемы, когда речь идет об их персональной безопасности, а также безопасности дорожного движения и медицине. При этом, как уточнили эксперты, Ливия и Сомали занимают самые низкие места в каждой из трех категорий», - говорится в сообщении.

Также опасными будут Афганистан и Венесуэла. А Финляндию, Норвегию и Исландию признали самыми безопасными странами мира 2020 года. Здесь минимальный риск возникновения каких-либо трудностей и проблем для иностранцев со здоровьем, личной безопасностью и безопасностью транспортного движения.

Самыми опасными в плане здравоохранения странами, где есть высокий риск заражения различными болезнями, в следующем году будут Нигер, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Южный Судан, Эритрея и ЦАР. Напротив, наиболее безопасными — Канада, Южная Корея и Япония.