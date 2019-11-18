РИАМО - 18 ноя. Выделенные полосы для общественного транспорта организуют на четырех новых участках дорожной сети в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С понедельника новая выделенная полоса для общественного транспорта появится на площади Савеловского вокзала. При благоустройстве привокзальной площади созданы выделенные полосы и специальная зона только для автобусов. Таким образом, все маршруты теперь заезжают на площадь, ближе к метро и вокзалу – наземной пассажирский транспорт больше не использует выделенную полосу на Малом Савеловском путепроводе», - отмечается в материале.

Через площадь Савеловского вокзала курсируют автобусы 15 маршрутов с общей частотой движения 85 единиц в час в часы пик. Общий пассажиропоток на маршрутах наземного транспорта, проходящих через площадь Савеловского вокзала, составляет более 119 тысяч человек в сутки.

Также с 25 ноября выделенные полосы появятся еще на трех участках улиц. Это улица Красного Маяка от Кировоградской улицы до дублера Варшавского шоссе в оба направления. Частота движения транспорта здесь составит более 40 единиц в час, а пассажиропоток - 63 тысячи пассажиров в сутки.

Выделенку организуют на всем протяжении Проектируемого проезда №5108 в оба направления, с частотой движения 52 единицы в час. Выделенная полоса позволит точно планировать время своих поездок 69 тысячам человек в сутки.

Кроме того, выделенная полоса будет организована в Орликовом переулке. Днем по выделенной полосе будут следовать автобусы двух маршрутов с пассажиропотоком 15 тысяч человек в сутки, а также ночной маршрут Н3.

В настоящее время в Москве работает 61 выделенная полоса общей протяженностью 346,37 километра. Ежедневно выделенными полосами пользуются более 3,3 миллиона человек.