РИАМО - 18 ноя. Участники проекта «Активный гражданин» могут высказать свое отношение к идее строительства Бирюлевской линии метрополитена, которая пройдет от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии в Восточное и Западное Бирюлево до ТиНАО, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Активным гражданам» предстоит ответить на четыре вопроса. Сначала участники обозначат свое отношение к строительству Бирюлевской линии. Затем они выберут вид транспорта, которым пользуются чаще всего. Это может быть личный автомобиль или каршеринг, такси, наземный общественный транспорт, электрички или метро, включая Московское центральное кольцо. Предусмотрен вариант и для тех, кто предпочитает передвигаться пешком», - говорится в сообщении.

После участники опроса укажут, планируют ли они пользоваться Бирюлевской линией, а также отметят, часто ли они бывают в районах, через которые пройдет ветка.

Открытие Бирюлевской линии метро улучшит транспортное обслуживание 840 тысяч местных жителей, а также еще 470 тысяч человек, которые по работе приезжают в Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Южное Бутово и ТиНАО.

В среднем время поездки по городу сократится на 20-30 минут. Также новая ветка должна разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метро. С появлением новых станций улучшится экологическая и дорожная ситуация.