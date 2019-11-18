РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 ноя. Подмосковная Балашиха усиливает борьбу с нелегальными таксистами, в муниципалитете создали рабочую группу по данному вопросу, соответствующее постановление главы Балашихи Сергея Юрова имеется в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

«Создать рабочую группу по обеспечению пресечения деятельности лиц, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковыми такси без разрешительных документов на территории городского округа Балашиха», – говорится в тексте документа.

Согласно документу, в состав рабочей группы вошли замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев, а также представители управления транспорта, дорог и связи администрации округа, Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», теротдела №3 управления административно-транспортного контроля Минтранса региона.