РИАМО – 18 ноя. Совет директоров ИТ-гиганта «Яндекс» намерен создать Фонд общественных интересов - новую структуру внутри компании в формате некоммерческой организации, сообщает kp.ru.

В число представителей Фонда общественных интересов войдут сотрудники вузов, менеджеры «Яндекса», члены Фонда поддержки 57-й школы (партнер компании по проектам в области школьного образования).



«Основная задача Фонда - согласовывать сделки по продаже акций, то есть не допустить того, чтобы в одних руках было больше 10% акций компании. Представители Фонда смогут выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров компании», - говорится в сообщении.



Кроме того, Фонд общественных интересов сможет накладывать вето на решения «Яндекса» в сферах передачи персональных данных пользователей или значимой интеллектуальной собственности. Таким образом Фонд заменит «Золотую акцию» от Сбербанка, которая раньше отвечала за некоторые из данных направлений.



Создание новой структуры вынесут на голосование акционеров «Яндекса» 20 декабря.