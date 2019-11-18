РИАМО - 18 ноя. Девелопер Stone Hedge станет новым участником программы реновации в Москве, который планирует застроить 2,5 гектара на улице Матросская Тишина на востоке города, пишет в понедельник «Коммерсант».

Компания отдаст на перенаселение по программе реновации 30% построенного жилья. При этом, планируется, что строительство займет 75 тысяч квадратных метров. Это достаточно нестандартно для девелопера Stone Hedge, так как он специализируется на офисах и vip-апартаментах более меньшей площади.

«Участок расположен примерно в километре от следственного изолятора «Матросская Тишина» и станций метро «Сокольники» и «Электрозаводская»», - говорится в материале.

Для Stone Hedge это первый опыт участия в программе реновации. Стоимость данного участка оценивается в 1 миллиард рублей. Проект планируется сделать в комфорт- или экономсегменте, где может быть реализовано до 22,5 тысяч квадратных метров жилья.

Стоимость самого строительства может достигнуть 8 миллиардов рублей, а его реализация – 11 миллиардов рублей, что станет самым большим проектом компании Stone Hedge.

И это не первый девелопер, который участвует в программе реновации. 50% площадей в жилом комплексе площадью 100 тысяч квадратных метров отдаст компания MR Group на юго-западе Москвы. Компании имеют свою выгоду в участии в программе реновации, взамен на часть жилых комплексов они получают возможность упрощенно согласовать новый проект или увеличить плотность застройки.

В рамках реализации программы предусматривается расселение 5,173 тысячи домов. Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года.