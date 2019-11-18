РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. На минувшей неделе почти 30 единиц спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 68 сотрудников подрядных организаций, было задействовано 28 единиц спецтехники. Производилась уборка урн, посадочных площадок и заездных карманов», – сказал Подлозный.

За данный период было убрано 69 кубометров смета и 144 кубометра мусора.