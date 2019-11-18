РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 ноя. Все желающие смогут сдать кровь на Дне донора в Королеве 25 ноября, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

День донора в Королеве организован городской больницей совместно с ГБУЗ МО «Московская областная станция переливания крови».

«Двадцать пятого ноября в Центральном дворце культуры имени М.И. Калинина состоится Общегородской день донора крови. Приглашаются все желающие», – сказал представитель.

Необходима предварительная регистрация по телефону: 8(977)268-68-90. Регистрация продлится до 22 ноября.