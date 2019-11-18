РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 ноя. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез почти 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании представитель компании Павел Бражников.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 28 625 кубометров твердых коммунальных отходов. Также вывезли 1 230 кубометров сухих отходов РСО», – сказал Бражников.

Он добавил, что ежедневно в городе работают 48 единиц спецтехники. В частности, это 19 мусоровозов ТКО, 21 бункеровоз и другие.