© РИАМО
, Александр Манзюк
В понедельник в 09:39 произошло возгорание на складе на улице Маршала Прошлякова, дом 20.
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, Александр Манзюк
По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было подтверждено открытое горение в складском помещении.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Пожар в складском помещении достиг 600 квадратных метров.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Движение по Проектируемому проезду №6015 в районе Строгино было перекрыто из-за пожара.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В 10:43 пожар был локализован.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Согласно открытым данным, по данному адресу располагается автосервис.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Ликвидировали возгорание в 10:58.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В результате пожара пострадал один человек. От госпитализаций он отказался.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве.
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