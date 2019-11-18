РИАМО - 18 ноя. В экспозиционно-выставочном зале Ликино-Дулева Орехово-Зуевского горокруга 22 ноября проведут лекцию с практическим занятием по изготовлению народной куклы «Мать и дитя», сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель учреждения культуры.

«Добро пожаловать на мастер-класс! Он пройдет в рамках празднования Дня матери по программе «Активное долголетие». Необходимо пройти запись, количество мест ограничено», — сказал представитель учреждения культуры.

По данным агентства, запись проводится по телефону: 8(496)414-12-06. Мастер-класс пройдет 22 ноября по адресу: Ликино-Дулево, Октябрьская улица, дом №42, начало в 12:00.