РИАМО - 18 ноя. Подмосковные центры «Мой бизнес» в этом году начали предоставлять предпринимателям услуги маркетинга и разработки инжиниринговых планов, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Через эти центры предоставляются услуги, связанные с поддержкой бизнеса. Это и поддержка экспорта, получение микрофинансирования, услуг гарантийного фонда. А с этого года такие услуги, как маркетинг и разработка инжиниринговых планов. Это крайне востребованные элементы, чтобы наши бизнесмены развивали свою инициативу по ведению бизнеса», - сказал Хромов.

Всего в Московской области работают 12 центров «Мой бизнес».

«Мой бизнес» подразумевает открытие специальных офисов для бизнесменов по всей стране. В Московской области мы таких офисов открыли 12. Это места, куда любой малый бизнесмен может прийти и проконсультироваться, в первую очередь, понять, что же надо делать, если он попал в определенную бизнес-ситуацию, либо собирается развить бизнес», - подчеркнул зампред.

По словам Хромова, в Подмосковье малый бизнес создает более 30% валового регионального продукта. По России этот показатель ниже.

«По количеству людей, работающих в малом и среднем бизнесе, мы занимаем третью строчку. И в этом году более чем 1,1 миллиона человек будут заниматься бизнесом сами, либо работать в малом, среднем предприятии по Подмосковью», - заключил Хромов.