РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В поселке Дубровицы Подольска 30 ноября проведут праздничный концерт, посвященный Дню матери, сообщается в группе «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Дубровицы в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» 30 ноября пройдет праздничный концерт «Подарок маме», посвященный Дню матери. В программе примут участие творческие коллективы центра. Начнется концерт в 15:00», – говорится в сообщении.

На концерт приглашаются все желающие, вход будет свободным.