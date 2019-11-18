РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Около 200 граммов наркотиков изъяли сотрудники полиции у молодого человека в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Красногорск.

Сотрудники уголовного розыска Красногорского отдела полиции УМВД России по округу задержали 19-летнего уроженца Ставропольского края около одного из домов на улице Игоря Мерлушкина. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 198 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в материале.