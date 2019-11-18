РИАМО – 18 ноя. В результате пожара в автосервисе на северо-западе Москвы пострадал один человек, передает ТАСС.

«К врачам обратился один работник автосервиса, от госпитализации он отказался», - сказал сотрудник службы скорой помощи.

В понедельник в 09:39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом 20.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений на место было подтверждено открытое горение в складском помещении. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Согласно открытым данным, по данному адресу располагается автосервис.