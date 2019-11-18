РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Золотые значки за прохождение нормативов комплекса ГТО во II квартале 2019 года вручили 134 жителям Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На вручении в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина выступили также шоу-группа «Блеск» и школа-студия Аллы Духовой «Тодес». Комплекс «Готов к труду и обороне» был введен в СССР в 1930 году для развития массового спорта и оздоровления населения. Программа работала до 1991 года. Восстановлена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году.

«Я приветствую всех на чествовании обладателей значков и кубков ГТО. Вы одержали победу над собой, преодолели трудности, вы – победители. Желаю всем вам, от школьников до ветеранов спорта, дальнейших побед», – сказала начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Вера Варнина.

Она добавила, что всего во II квартале 2019 года нормативы комплекса ГТО сдали 404 жителя Балашихи.

Сдача норм ГТО проводится в 11 возрастных категориях: первая – от 6 до 8 лет, последняя – старше 70 лет. Необходимо сдать обязательные испытания в зависимости от возраста, а также несколько упражнений на выбор.