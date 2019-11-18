РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Свыше 400 литров цельной крови сдали доноры в отделении переливания крови больницы №1 подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы лечебного заведения.

«Более 400 литров цельной крови собрано в отделении переливания крови Красногорской больницы №1. С начала года в Красногорской городской больнице №1 более 900 человек стали донорами крови и спасли не один десяток жизней», – говорится в сообщении.

Сейчас нет дефицита в донорской крови, но запасы нужны. Кровь и ее компоненты подвергаются тщательной проверке. Часть утилизируется по тем или иным показателям.

«Приглашаем всех неравнодушных жителей города старше 18 лет, желающих помощь в лечении больных, в отделение переливание крови КГБ №1. При себе необходимо иметь паспорт. Донору выдается справка освобождения от работы на 2 дня, а также 692 рубля», – заключается в материале.

Отделение переливания крови КГБ №1 принимает доноров с понедельника по четверг с 9:00 до 12:00 по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом 4. Телефон для справок: 8(495)563-15-01.