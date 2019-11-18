РИАМО - 18 ноя. Пожарные ликвидировали крупное возгорание на складе на улице Маршала Прошлякова в столице, сведений о пострадавших не поступило, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

В понедельник в 09:39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом 20. По прибытии пожарно-спасательных подразделений на место было подтверждено открытое горение в складском помещении. Площадь пожара составляла 600 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 10:43 пожар был локализован и в 10:58 ликвидирован. На месте работает лаборатория ГУ МЧС России по Москве. По результатам проведенных замеров ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано», - отмечается в материале.

Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно открытым данным, по данному адресу располагается автосервис.

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