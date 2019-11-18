РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. За минувшую неделю с несанкционированных свалок на территории Люберец вывезли около 70 кубометров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании замруководителя управления благоустройства администрации горокруга Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке были задействованы 95 единиц спецтехники и 995 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 69 кубометров мусора за неделю», – сказал Орлов.

По его словам, в горокруге ведутся работы по декоративно-художественному и световому оформлению к празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова.