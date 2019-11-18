РИАМО - 18 ноя. По итогам проверок, проведенных в Центральном федеральном округе в 2019 году, Минпромторг РФ пришел к выводу, что фактически на автозаправочных станциях недолив топлива превышает норму в 2-3 раза, сообщает ТАСС.

«По данным проверок, согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 миллилитров фактически недолив составлял от 50 до 90 миллилитров. При измерении налива 50 литров при норме не более 125 миллилитров фактически недолив составлял от 200 до 300 миллилитров», - говорится в сообщении.

По оценке Минпромторга, проблема с недоливом топлива является систематической. «Грешат» этим две трети отечественных автозаправок.

В ведомстве добавили, что внесенный в федеральное правительство законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива относится в первую очередь к автозаправкам. Предлагаемая мера позволит избежать мошенничества с настройками оборудования на недолив.

«Введение оборотных штрафов побудит все организации следить за состоянием оборудования для отпуска топлива, его соответствием установленным нормам, а также исключить противоправные действия сотрудников по донастройке оборудования на отпуск определенного объема», - считают в Минпромторге.