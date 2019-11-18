РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Климовской городской больнице №2 одноименного микрорайона Подольска установили новые аппараты УЗИ и мониторы в рамках капремонта, сообщается на сайте администрации округа.

«В поликлинике Климовской городской больницы №2, расположенной в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября, практически завершены работы по капитальному ремонту, и полным ходом идет прием пациентов. К учреждению прикреплено около 24 тысяч жителей, в день к специалистам приходят около 800 человек. В каждом кабинете работает вентиляция, установлены кондиционеры, а также новое оборудование – аппараты УЗИ, мониторы и так далее», – говорится в сообщении.

В настоящее время коллектив врачей продолжает пополняться новыми кадрами. Поликлиника Климовской больницы №2 теперь проводит прием населения в современных помещениях. Учреждение ждало обновления несколько десятков лет.

Ремонта в медучреждении не было с 70-х годов. Не было и ремонта коммуникаций, которые были заложены в 1968 году. Окончательное завершение работ запланировано на декабрь 2019 года.

Капитальный ремонт в лечебном учреждении проводится с 2017 года в рамках госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Программой предусмотрены общестроительные работы на первом и втором этажах, обустройство входной группы, наладка вентиляции и слаботочных систем. К заключительному этапу ремонта строительная организация приступила 13 июня 2019 года.